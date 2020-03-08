بسبب "كورونا".. أمير جازان يوجه بتعليق نظام البصمة بالإمارة والمحافظات والمراكز التابعة

لحين ورود ما يفيد بالقضاء عليه وإمكانية استخدام جهاز البصمة بكل أمان

‏وجه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، بتعليق نظام البصمة مؤقتاً لضبط إجراءات الحضور والانصراف بديوان إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها.

‏ويأتي التوجيه انطلاقاً من اهتمام وحرص أمير جازان على صحة منسوبي ‫الإمارة والتصدي لانتشار فيروس كورونا لحين ورود ما يفيد بالقضاء عليه، وإمكانية استخدام جهاز البصمة بكل أمان.

أمير جازان فيروس كورونا الجديد

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08 مارس 2020 - 13 رجب 1441 08:10 PM

لحين ورود ما يفيد بالقضاء عليه وإمكانية استخدام جهاز البصمة بكل أمان

بسبب "كورونا".. أمير جازان يوجه بتعليق نظام البصمة بالإمارة والمحافظات والمراكز التابعة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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‏وجه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، بتعليق نظام البصمة مؤقتاً لضبط إجراءات الحضور والانصراف بديوان إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها.

‏ويأتي التوجيه انطلاقاً من اهتمام وحرص أمير جازان على صحة منسوبي ‫الإمارة والتصدي لانتشار فيروس كورونا لحين ورود ما يفيد بالقضاء عليه، وإمكانية استخدام جهاز البصمة بكل أمان.

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