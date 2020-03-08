بسبب "كورونا".. أمير جازان يوجه بتعليق نظام البصمة بالإمارة والمحافظات والمراكز التابعة

وجه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، بتعليق نظام البصمة مؤقتاً لضبط إجراءات الحضور والانصراف بديوان إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها.
ويأتي التوجيه انطلاقاً من اهتمام وحرص أمير جازان على صحة منسوبي الإمارة والتصدي لانتشار فيروس كورونا لحين ورود ما يفيد بالقضاء عليه، وإمكانية استخدام جهاز البصمة بكل أمان.
أمير جازان فيروس كورونا الجديد
لحين ورود ما يفيد بالقضاء عليه وإمكانية استخدام جهاز البصمة بكل أمان
وجه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، بتعليق نظام البصمة مؤقتاً لضبط إجراءات الحضور والانصراف بديوان إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها.
ويأتي التوجيه انطلاقاً من اهتمام وحرص أمير جازان على صحة منسوبي الإمارة والتصدي لانتشار فيروس كورونا لحين ورود ما يفيد بالقضاء عليه، وإمكانية استخدام جهاز البصمة بكل أمان.