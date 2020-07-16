مشهد نيويورك يتكرر.. شاحنات تبريد لنقل موتى كورونا بولايتين أمريكيتين

بهما 406 آلاف إصابة و5722 حالة وفاة

في مشهد أعاد للأذهان ما حدث في نيويورك، في أوج الجائحة قبل نحو أربعة أشهر، استعانت السلطات الصحية، في ولايتي أريزونا وتكساس، بشاحنات التبريد بسبب ارتفاع حالات الوفاة مؤخرًا بفيروس كورونا المستجد، بحسب تقرير لموقع محطة "سي بي إس" الأمريكية.

والولايتان هما من ضمن المناطق التي شهدت قفزة كبيرة في الحالات المسجلة للمرض مؤخرًا في الولايات المتحدة.

وحسب موقع قناة "الحرة"، نقل التقرير عن مسؤول صحي محلي قوله إن مستشفيات مدينة سان أنطونيو، في تكساس، استعانت بهذه المبردات بسبب تكدس المشارح بها.

كما أكد عمدة المدينة رون نيرنبرغ ذلك؛ مشيرًا إلى 10% فقط من أسرّة مستشفيات، مقاطعة بيكسار، التي تقع بها متاحة للاستخدام، مع العلم أن المقاطعة سجلت 19600 حالة حتى الآن.

مسؤول آخر، في مقاطعة نويسيس، أكد أيضًا طلب شاحنات تبريد لنقل الموتى.

الجدير بالذكر أن الإصابات قد بلغت نحو 406 آلاف حالة في الولايتين، و5722 حالة وفاة؛ ففي تكساس، سجلت نحو 275 ألف حالة إصابة، و3322 حالة وفاة، حتى الآن.

وفي أريزونا، التي شهدت نحو 131 ألف حالة إصابة و2400 حالة وفاة منذ بدء الوباء؛ تشير أرقام وزارة الصحة بها إلى أن نسبة إشغال أسرّة العناية المركزة للبالغين، بلغت 90%، مقارنة بـ62% قبل ثلاثة أشهر.

وقال مكتب الفحص الطبي، في مقاطعة ماريكوبا: إنه يجري إبرام عقود مع شاحنات التبريد.

الجدير بالذكر أنه في مارس الماضي، اعتمدت المستشفيات ودور الجنائز، في نيويورك، على مئات شاحنات التبريد في أنحاء المدينة لمعالجة مسألة تكدس الجثث.

ولأول مرة، وضعت مستشفيات المدينة شاحنات مبردة ثابتة أمام مبانيها لتكون جاهزة يوميًّا لنقل الجثامين.