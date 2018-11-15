حملة أمنية بأسواق الطائف تنتهي بضبط مخالفين لنظام العمل ومواد منتهية الصلاحية

في إطار الجهود المميزة والمكثفة لوزارة الداخلية بمختلف مناطق السعودية

تنفِّذ وزارة الداخلية جهودًا مميزة من خلال حملات أمنية مكثفة تحت عنوان (وطن بلا مخالف) بمختلف المناطق؛ وذلك لتعقب وضبط كل مخالف ومخالفة لنظامَيْ الإقامة والعمل.

وأسفرت الجهود المبذولة عن ضبط 2055299 مخالفًا في ظل ما تتمتع به الحملات بالجاهزية الميدانية العالية وسط إصرار وعزم من رجال الأمن في تتبُّع المخالفين، والعمل على ملاحقتهم في كل مكان وزمان.

وترافق "سبق" دائمًا الجهات الأمنية لتوثيق وإبراز الجهود المبذولة من قِبل رجال الأمن من خلال القضاء على انتشار العمالة السائبة والمخالفة لنظامَي الإقامة والعمل، مع مراعاة كبار السن والنساء والأطفال، وكيفية حسن التعامل معهم.

وتواصل الجهات الأمنية بالطائف، بمشاركة الجهات المختصة، جهودها الميدانية. وقد تمكنت من ضبط أعداد كبيرة من المخالفين في المحال التجارية من خلال حملة مفاجئة، ضبطت فيها مخالفات عدة، أبرزها "عمالة يعملون على غير الكفالة، وعمالة معمم عنهم هروب من الكفيل، ومحال تجارية تعمل بدون تصاريح نظامية، ومصادرة مواد منتهية الصلاحية، وأخرى مجهولة المصدر".

يُشار إلى إن أصحاب المحال التجارية الذين لا يزالون يعملون على إيواء العمالة المخالفة لنظامَي الإقامة والعمل، وتوفير الوظائف لهم، سيتم معاملتهم وفقًا للأنظمة بفرض الغرامات المالية عليهم، إضافة للعقوبات الصادرة بهذا الخصوص.