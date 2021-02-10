"الغذاء والدواء" تنال الاعتراف من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة

نتيجة تحقيق الهيئة مستويات متميزة في معايير الجائزة

أعلنت المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) حصول الهيئة العامة للغذاء والدواء على شهادة الاعتراف بالتميز (Recognized For Excellence 4 Stars)؛ وذلك نتيجة تحقيقها لمستويات متميزة في معايير الجائزة.

وتمكنت الهيئة من الحصول على الشهادة من خلال تبني مفاهيم التميز، وتطبيق أنظمة العمل المؤسسية، إضافةً إلى تطوير العمليات وحوكمتها سعياً للارتقاء بالأداء والتحسين رغم التحديات التي واجهها العالم خلال جائحة كورونا.

ويأتي حصول "الغذاء والدواء" على شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي بتصنيف (4 نجوم) بعد تبني نموذج التميز المؤسسي للمنظمة، الذي يقيم الممكنات والنتائج بناءً على تسعة معايير رئيسة هي القيادة، الإستراتيجية، العاملون، الشراكات والموارد، العمليات والخدمات، نتائج المتعاملين، نتائج العاملين، نتائج المجتمع، ونتائج الأعمال.

وعملت الهيئة على تطوير الأهداف والخطط الاستراتيجية والقيم المؤسسية ومتابعة التطبيق الفعال للمشاريع وتحقيق الأهداف بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، وتسهيل إجراءات العمل وأتمتة الخدمات لتحقيق رضا العملاء، إضافةً إلى العمل على تعزيز التمكين الوظيفي والتوسع في تدريب وتأهيل الموظفين وبناء قادة الصف الثاني، وتطبيق عدد من المواصفات الدولية مثل ISOs 9001 ,ISO17025, ISO17020, ISO22301, ISO 27001، والحصول على الاعتماد من الجهات المانحة، وتبني مفهوم كفاءة الإنفاق، إذ تلقت الهيئة شهادتي شكر من مركز تحقيق كفاءة الإنفاق عامي 2019م وعام 2020.

وتعد المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة مؤسسة غير ربحية تم إنشاؤها في بروكسل عام 1989م لزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد وتميز الأداء والأعمال المؤسسية.

وكانت الهيئة قد حصلت على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، وجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل هيئة حكومية عربية خلال عام 2020م.