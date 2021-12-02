أخضر الصالات يصل إلى القاهرة ويبدأ معسكره التدريبي

تحضيراً للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والآسيوية

وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، أمس الأربعاء إلى جمهورية مصر العربية، وذلك لإقامة معسكر تدريبي يستمر حتى 15 ديسمبر الجاري، في إطار استعداداته وتحضيراته للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والآسيوية المقبلة.



وفور وصول البعثة، دشّن "أخضر الصالات" أولى تدريباته على صالة استاد القاهرة الدولي، تحت قيادة المدرب (الإسباني) أندرو بلازا، الذي فرض حصة تدريبية على اللاعبين، واشتملت على تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات وإجراء تمارين لياقية وتكتيكية، قبل أن تختتم بإقامة مناورة على كامل الصالة بمشاركة جميع اللاعبين.



من جانبه؛ عقد مدير المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات عبد الرحمن الرماح، اجتماعاً بكافة أعضاء البعثة بعد الانتهاء من الحصة التدريبية، طالب الجميع بالتعاون والتكاتف والالتزام بكافة التعليمات الفنية والإدارية من أجل تحقيق الهدف المنشود من إقامة المعسكر، مع استغلال تواجدهم في المعسكر لتحقيق أقصى درجات الاستفادة الفنية.