"الفحص المهني" يدخل المرحلة الثانية مع إضافة 6 مهن جديدة

البرنامج يهدف للتحقق من امتلاك العاملين للمهارات اللازمة

كشف برنامج الفحص المهني، عن بدء المرحلة الثانية من خطة الإلزام لفحص العمالة في أكثر من ألف مهنة حِرَفية تخصصية؛ وذلك للمنشآت الكبيرة التي يعمل بها 500 إلى 2999 عاملًا، اليوم الأربعاء الأول من سبتمبر.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه البرنامج التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إضافة 6 تخصصات جديدة للتحقق من امتلاك العاملين فيها للمهارات اللازمة، يبدأ العمل عليها بالتزامن مع بداية المرحلة الثانية؛ حيث ستكون في التخصصات التالية: (التكييف، اللحام، نجارة المباني، ميكانيكا السيارات، كهرباء السيارات، الدهان).

وذكر مدير برنامج الفحص المهني، المهندس سعد العقيل، أنهم يواصلون تنفيذ خطة برنامج الفحص المهني من ناحية المهن المستهدفة والمنشآت؛ بهدف الارتقاء بجودة عمل الأيدي العاملة في سوق العمل السعودي، والاستفادة من العمالة بمختلف المهن من خلال تنظيمها وتوجيهها وإرشادها.

ولفت إلى أن إجمالي عدد المهن التي تم إطلاقها حتى الآن بلغت 205 مهن حِرَفية تخصصية من أصل 1099 مهنة حِرَفية تخصصية، تندرج تحت 23 تخصصًا.

وقال مدير البرنامج: خطة الإلزام ستكون بشكل تدريجي لجميع المنشآت في المملكة حيث بدأت المرحلة الأولى في بداية يوليو الماضي للمنشآت العملاقة التي يعمل بها 3 آلاف عامل وأكثر، واليوم مع بداية سبتمبر تبدأ المرحلة الثانية التي تتعلق بإلزام المنشآت الكبيرة، بالتزامن مع إلزام 6 تخصصات جديدة، في حين أن من المقرر أن تكون المرحلة الأخيرة في إلزام المنشآت مع مطلع يناير من العام 2022.

يُذكر أن البرنامج يعمل في مسارين؛ يهدف الأول منهما إلى فحص العمالة المهنية في دولهم قبل وصولهم بالتعاون مع مراكز فحص دولية؛ في حين أن المسار الثاني هو فحص العمالة المهنية الموجودة حاليًا في المملكة بالتعاون مع مراكز فحص محلية.