"كورونا" يصيب 585 جزائريًا جديدًا .. والحصيلة ترتفع إلى 21.355

الفيروس أودى بحياة 12 شخصًا خلال يوم

سجلت الجزائر اليوم (الخميس) 585 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد إلى 21.355 حالة.

وبيّن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا جمال فورار، أن اللجنة سجلت 12 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1052 وفاة.

وأضاف أن 315 شخصًا غادروا المستشفيات في يوم واحد بعد خضوعهم للعلاج، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 15.107 حالات.

فيروس كورونا الجديد

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16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441 09:37 PM

الفيروس أودى بحياة 12 شخصًا خلال يوم

"كورونا" يصيب 585 جزائريًا جديدًا .. والحصيلة ترتفع إلى 21.355

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت الجزائر اليوم (الخميس) 585 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد إلى 21.355 حالة.

وبيّن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا جمال فورار، أن اللجنة سجلت 12 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1052 وفاة.

وأضاف أن 315 شخصًا غادروا المستشفيات في يوم واحد بعد خضوعهم للعلاج، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 15.107 حالات.

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