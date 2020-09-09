"تكافل" تودع أكثر من 4 ملايين ريال في حسابات مدارس تبوك

تمهيدًا لتسليمها للطلاب والطالبات المستحقين لدعم المؤسسة

أودعت مؤسسة تكافل الخيرية اليوم مبالغ إعانات الفصل الدراسي الأول في حسابات مدارس تعليم تبوك، وذلك لتسليمها للطلاب والطالبات المستحقين لدعم المؤسسة.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري؛ أن إعانات الفصل الدراسي الأول شملت نحو 9450 طالباً وطالبة يدرسون في أكثر من 682 مدرسة حكومية بمبلغ إجمالي 4,725,000 ريال.

وأضاف أن هذا الدعم يمثل الدفعة الأولى من الإعانات المالية للعام الدراسي الحالي التي تقدمها المؤسسة لطلاب وطالبات التعليم العام المستحقين في منطقة تبوك وبدعم سخي من القيادة الحكيمة.

وأشار إلى أن هذه الإعانات تشمل الطلاب والطالبات الذين سبق تسجيلهم نهاية العام الدراسي الماضي وتنطبق عليهم شروط الاستحقاق المعتمدة في المؤسسة، وتم تحديدهم من خلال معالجة بيانات الطلاب وأولياء أمورهم حسب بياناتهم الرسمية المسجلة في وزارة التعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

يذكر أن تسجيل الطلاب للاستفادة من برامج "تكافل" يتم من خلال لجان تكافل التطوعية في المدارس الحكومية التي تقوم بحصر الطلاب والطالبات المستحقين في المدرسة وتسجيلهم من خلال بوابة تكافل الإلكترونية.