الهلال يحصل على جائزة "الرياضة من أجل الخير"

النصر قدم التهنئة بهذا الإنجاز السعودي

حصل نادي الهلال على جائزة‏ (sport For Good) (الرياضة من أجل الخير) كأفضل نادٍ في العالم يقدم الخير من خلال الرياضة، وذلك خلال منتدى الابتكار الاجتماعي والأخلاقيات العالمية (2019 SIGEF) الذي عقد في العاصمة اليابانية طوكيو.

وجاء تحقيق النادي السعودي للجائزة من خلال رعايته لدوري الأحياء في المملكة وحمايته لأطفال المدارس من التدخين، وتبرعه بدخل المباريات من أجل الخير، واستضافته للأيتام في كل مباراة.

وتحدث مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بنادي الهلال سعود السبيعي، عما يقدمه النادي في التطوع وحماية الأطفال من التدخين ورعاية كرة القدم في الأحياء ولذوي الإعاقة والأيتام، مشيرًا إلى أن لديهم 18800 متطوع يخدمون المجتمع.

وفي هذا الشأن هنّأ رئيس لجنة المسؤولية والاجتماعية والمشاركة الجماهيرية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، نزيه النصر، نادي الهلال بمناسبة حصوله على جائزة "الرياضة من أجل الخير" كأفضل نادٍ يقدم أعمال الخير من خلال الرياضة.

وأكد نزيه النصر أن نادي الهلال من أكثر الأندية اهتمامًا بالمسؤولية الاجتماعية، مبينًا أن جهود النادي في هذا الإطار أثمرت عن فوزه بهذه الجائزة.

وأعرب النصر عن سعادته بما توليه الأندية السعودية من اهتمام بالغ في جانب المسؤولية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية بالاتحاد السعودي لكرة القدم؛ ستضع عددًا من البرامج والمبادرات الخاصة بتطوير ودعم المسؤولية الاجتماعية في الأندية.