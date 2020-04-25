"سندي": لدى المملكة وشعبها القدرة على استيعاب "كورونا" ولو طال أمده

أشاد بالدور الصحي في التعامل مع الأزمة ووقوف القيادة بحزم داخلياً وخارجياً

قال المراقب والباحث في الشأن الصحي الدكتور فؤاد سندي؛ إنه رغم كل الظروف التي يقوم بها العلماء على مستوى العالم إلا أننا نقف بكل حزم أمام هذا الفيروس داخلياً وخارجياً.

وأوضح عبر حديثه لقناة الإخبارية: "داخلياً لدينا حزمة قرارات عظيمة، وإن طال أمد هذا الفيروس، فلدينا القدرة على استيعاب هذا الانتشار الهائل لفيروس كورونا عبر التجاوب الرهيب الذي شاهدناه من قِبل مواطني الشعب السعودي العظيم.

وعن إدارة الأزمة خارجياً، أشاد "سندي"؛ بدور القيادة الرشيدة، وقال: إن إدارة الأزمة خارجياً جاءت عبر القرارات التي أوقفت توافد المصلين والمعتمرين للمسجد الحرام وكذلك للمسجد النبوي، مشيراً إلى أنه لو لم يتم هذا الإجراء لكنا إحدى أكبر البؤر على مستوى العالم لفيروس كورونا، مبيناً أن السعودية تستقبل ما يقارب ٦ ملايين شخص من أكثر من ١٢٠ جنسية يقضون أسبوعين ويعودون إلى ديارهم.

وتابع: "لو تجمَّع هذا العدد الهائل في نقطة تجمُّع واحدة وبالتقارب المعتاد إبّان أداء مناسك العمرة، فإنه سيسهل عملية انتقال الفيروس بين هؤلاء البشر بشكل غير موصوف، وبعد هذا الانتشار الضخم للفيروس سيتم رجوع المعتمرين إلى أوطانهم حاملين الوباء، وبلا شك سيسهم في ارتفاع نسبة الانتشار العالمي أضعاف النسبة المرئية حالياً".