للمرة الثانية .. انتخاب "الحلبوسي" رئيساً للبرلمان العراقي

حصل على 200 صوت مقابل 14 لمنافسه

انتخب مجلس النواب العراقي في دورته التشريعية الخامسة، اليوم (الأحد)، محمد الحلبوسي رئيساً للمجلس.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "الحلبوسي" حصل على 200 صوت مقابل 14 صوتاً لمنافسه محمود المشهداني، فيما اعتبرت 14 بطاقة اقتراع باطلة.

ورأس "الحلبوسي" البرلمان العراقي في دورته الماضية.