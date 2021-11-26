في ختام منافسات البطولة العربية .. 17 ميدالية حصيلة المنتخب السعودي للدراجات

حقق المنتخب السعودي للدراجات 17 ميدالية "5 ذهبيات – 7 فضيات – 5 برونزيات"، في ختام مشاركته بالبطولة العربية للطريق والمضمار "كبار - شباب – ناشئين – سيدات"، التي استضافتها جمهورية مصر، بمشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون 17 منتخبًا عربيًا.



والميداليات التي حصل عليها اللاعبون السعوديون تمثلت في ذهبيتين وبرونزيتين عن طريق فئة الناشئين لـ "صالح مويس، عبد الله المهنا، أمير السلطان، عبد الوهاب المطر، محمد السالم" ، و3 ذهبيات، 6 فضيات، وبرونزية، عن طريق فئة الشباب لـ " ‏عبد العزيز الدريعي،‏ عزام العبد المنعم، ‏أحمد أبوعبدالله، ‏سلمان الربح"، وفضية، وبرونزية عن طريق فئة الكبار " حسن الجمعة، مصطفى الربيع"، والبرونزية الأخيرة عن طريق منتخب السيدات لـ " منيرة الدريوش، دانية سمباوة".