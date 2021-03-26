رئيس جامعة أم القرى يوجه بإتاحة الانسحاب من مقرر واحد فقط

بسبب الظروف الاستثنائية

وجه رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، بإتاحة الانسحاب من مقرر واحد فقط بصورة استثنائية دون شرط.

ويشمل القرار مقررات: التدريب، والتربية العملية، ومشاريع التخرج، والمتطلبات العامة لطلبة الكليات الطبية والصحية.

وحددت الجامعة فترة الانسحاب خلال الفترة من 19-15/ 8/ 1442هـ.