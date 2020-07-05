انطلاق معسكر أخضر الشباب في أبها.. استعداداً للآسيوية

دشّن المنتخب السعودي تحت 19 عاماً اليوم الأحد تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة أبها، والذي يأتي ضمن برنامجه الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان والمزمع انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، تركّز العمل خلالها على تطبيق اللاعبين لتمارين لياقية وتكتيكية متنوعة.

واستدعى المدير الفني للأخضر الشاب، الهولندي دامين هيرتوج (39) لاعباً للمعسكر.

يذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عاماً 2021، وضعت المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.

من جهة أخرى، عقد المدير الفني دامين هيرتوج اجتماعاً باللاعبين بداية المعسكر حثّهم خلاله على تقديم كل ما لديهم خلال هذه الفترة، مبيناً أهمية المرحلة المقبلة والتي تتضمن برنامجاً إعدادياً حتى البطولة الآسيوية المؤهلة لمونديال الشباب.

وأوضح الهولندي هيرتوج في حديثه للاعبين آلية العمل بشكل عام، وكذلك الأهداف للمرحلة المقبلة، متمنياً تقديم الجهود ليتحقق الهدف المهم بالتأهل لكأس العالم تحت 20 عاماً 2021 في إندونيسيا.



