95 حالة جديدة .. حصيلة وفيات "كورونا" في تركيا تقفز إلى 1.101

ارتفعت وفيات فيروس كورونا المستجد في تركيا إلى 1101، اليوم (السبت)، إثر وفاة 95 شخصًا أصيبوا بالفيروس، بالإضافة إلى تسجيل 5138 إصابة جديدة.
وأوضحت وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن الإصابات الأخيرة بفيروس كورونا، رفعت إجمالي الإصابات إلى 52167 حالة.
وأضاف أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 2965 شخصًا، مع شفاء 542 منهم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وفقاً لـ"روسيا اليوم".فيروس كورونا الجديد
إجمالي الإصابات يرتفع إلى 52.167
ارتفعت وفيات فيروس كورونا المستجد في تركيا إلى 1101، اليوم (السبت)، إثر وفاة 95 شخصًا أصيبوا بالفيروس، بالإضافة إلى تسجيل 5138 إصابة جديدة.
وأوضحت وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن الإصابات الأخيرة بفيروس كورونا، رفعت إجمالي الإصابات إلى 52167 حالة.
وأضاف أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 2965 شخصًا، مع شفاء 542 منهم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وفقاً لـ"روسيا اليوم".