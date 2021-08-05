"تعليم مكة المكرمة" يقيم ملتقى شارة وهواية.. لمنح الكشافة شارات الهواية

"طيب": يهدف إلى تهيئة أفضل الفرص لهم واكتشاف ميولهم ومهاراتهم

بحضور مساعد المدير العام لشؤون تعليم البنين علي بن حسين العمودي دشنت إدارة النشاط الطلابي بتعليم مكة المكرمة ممثلة في قسم النشاط الكشفي ملتقى شارة وهواية، ويستمر حتى السابع من شهر المحرم القادم، حيث يستهدف كشافة تعليم مكة المكرمة.

وأكد مدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم مكة المكرمة نبيل بن بكر طيب أن الملتقى يهدف إلى تهيئة أفضل الفرص للكشافين في جميع المراحل (الأشبال- فتيان - متقدم)، واكتشاف ميولهم ومهاراتهم من خلال إقامة حزمة من البرامج التدريبية المتنوعة تمكنهم من اجتياز متطلبات شارات الهواية المختارة وفق أدلة شارات الهوايات الكشفية المعتمدة.

وأضاف "طيب" أنه تم الانتهاء من إعداد البرنامج ودليل تنفيذه كما تم تشكيل فريق عمل للإشراف على مراحل التنفيذ والتقييم، حيث يشارك في تقديمها نخبة من المتخصصين في المجال الكشفي لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من الملتقى.

من جهة أخرى قال رئيس قسم النشاط الكشفي بتعليم مكة المكرمة القائد زياد بن حسن قدير أنه سيمنح الكشاف في نهاية البرنامج الشارات التي اجتاز متطلباتها وسيكون هناك جوائز للمتميزين والمشاركين، موضحًا أن الجلسات التدريبية ستعقد عن بعد عبر برنامج الزوم، مشددًا على أهمية الالتزام بالحضور والمشاركة الفاعلة في برامج وأنشطة الملتقى.