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لـ"أفراد الصفوف الأمامية".. اعتبارًا من اليوم الثلاثاء

البحرين توافق على الاستخدام الطارئ للقاح "كورونا"

وافقت وزيرة الصحة البحرينية، فائقة بنت سعيد، على الاستخدام الطارئ لأحد اللقاحات المرشحة لفيروس كورونا لـ"أفراد الصفوف الأمامية"، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.



وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، فقد سمحت الإمارات في سبتمبر الماضي بإجراء مماثل، يتيح الاستخدام الطارئ للقاح ذاته، لأفراد الصفوف الأمامية المعرضين لمخاطر عالية من العدوى بفيروس كورونا، "مثل الأطباء والممرضين".



ويعتبر اللقاح المرشح، الذي يقترب من نهاية مرحلته التجريبية الثالثة في مصر والبحرين والأردن، جزءًا من شراكة بين شركة "سينوفارم تشاينا ناشيونال بيوتيك جروب"، و"جروب 42" وهي شركة لتقنية الذكاء الاصطناعي مقرها أبوظبي.