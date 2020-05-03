الطائف: 68 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يصل إلى 420 حالة

سجلت محافظة الطائف الرقم الأعلى حتى الآن منذُ بداية الإعلان عن إصابات فيروس كورونا المستجد، حيث تم تسجيل68 إصابة ليصبح الإجمالي 420 إصابة، فيما استقرت حالات التعافي عند 90 .
جاء ذلك من خلال الإيجاز الصحفي اليومي الذي تقدمه "وزارة الصحة" عن مستجدات فيروس كورونا، وتحديث قائمة الإصابات، حيث بلغت الحالات النشطة 330 حالة.
فيروس كورونا الجديد
استقرت حالات التعافي عند 90 حالة
سجلت محافظة الطائف الرقم الأعلى حتى الآن منذُ بداية الإعلان عن إصابات فيروس كورونا المستجد، حيث تم تسجيل68 إصابة ليصبح الإجمالي 420 إصابة، فيما استقرت حالات التعافي عند 90 .
جاء ذلك من خلال الإيجاز الصحفي اليومي الذي تقدمه "وزارة الصحة" عن مستجدات فيروس كورونا، وتحديث قائمة الإصابات، حيث بلغت الحالات النشطة 330 حالة.