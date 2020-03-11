اتحاد السيارات يؤجّل رالي الرياض 2020

قرر الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، تأجيل رالي الرياض 2020، وإعادة النظر في مواعيد الراليات الصحراوية حتى إشعار آخر.



وأوضح الاتحاد في بيان، اليوم، أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من الحرص على حماية المواطنين والمقيمين، ووفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (COVID – 19)، وستتم مراجعة هذا القرار بشكل مستمر مع الجهات ذات العلاقة.



يذكر أن رالي الرياض كان مقرراً له أن يقام خلال الفترة من 8 إلى 11 أبريل المُقبل.