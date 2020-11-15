تسريب يكشف عن خطة "أبل" لهاتف آيفون 13 في 2021‏

توقعت إطلاق الشركة كلاً من أجهزة آيباد وأير بودز 3 الجديدة

توقع المحلل مينج تشي-كو؛ -الذي يُعد الأشهر فيما يتعلق بتسريبات شركة أبل- أن ترتفع إيرادات شركة أبل بنسبة 100 في المئة على أساس سنوي في عام 2021 بسبب التغيير في مكونات بطارية هاتف (آيفون 13).

وذكر كو؛ في تقريره الأحدث أن شركة Taiwan Career Technology ستعود إلى الصورة بوصفها مورداً رئيسياً لمجموعة منتجات "أبل" بالكامل عام 2021، ويشمل ذلك هواتف (آيفون 13) في النصف الثاني من 2021، وسماعات الأذن (أير بودز) في النصف الأول من العام المقبل.. وذلك إضافة إلى حاسوب (آيباد) جديد مع شاشة من نوع mini LED سيُطلق في الإطار الزمني نفسه.

وتستخدم بطاريات (آيفون 12) الحالي مزيجاً من الألواح اللينة والصلبة، ويُقال: إن (آيفون 13) سيتحول بالكامل إلى تقنية الألواح اللينة. وتحتوي بطاريات الألواح اللينة طبقات أقل مقارنةً ببطاريات الألواح الصلبة. وسيساعد هذا النوع الجديد من البطاريات على توفير مساحة داخلية في أجهزة آيفون، وبالتالي التقليل من تكلفة الإنتاج.

وتحوي أجهزة آيفون للعام الحالي بطاريات أصغر قليلاً من هواتف (آيفون 11) من العام الماضي. وبالنظر إلى استهلاك الطاقة الإضافي من مودم 5G عبر الهواتف الأربع، والشاشة الكبيرة لهاتف (آيفون 12 برو)، فإن أجهزة آيفون الجديدة لا تعمل جيداً فيما يتعلق بالتحمل. لذا، فإن "أبل" تبحث عن طرق لإطالة عمر البطارية مع جعل هواتف آيفون أنحف وفق البوابة العربية للأخبار التقنية.

ومن المتوقع أن تتلقى شركة Taiwan Career Technology العام المقبل ما بين 40 في المئة إلى 50 في المئة من طلبات البطاريات لهواتف (آيفون 13)، و(آيفون 13 ميني). ومن المتوقع أن تزوّد شركتا Unimicron، وUnitech، وهما موردان آخران، بطاريات لأجهزة آيفون القادمة.

ووفقاً للتقرير، من المتوقع أن تأتي سماعات الأذن (أير بودز 3) الجديدة بالتصميم ذاته لسماعات (أير بودز برو) الحالية، ومن المتوقع أن تفي شركة Taiwan Career Technology بطلبات اللوحات اللينة في سماعات (أير بودز) نفسها، وكذلك في عُلب الشحن.

وسيوفر المورد ذاته أيضاً لوحات ناعمة للمكونات الصوتية والبصرية لأجهزة (آيباد).. ومن المتوقع إطلاق كل من أجهزة آيباد، وأير بودز 3 الجديدة في وقت ما خلال النصف الأول من العام المقبل.