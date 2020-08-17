الخضيري عن رسائل العلاج البريطاني الجديد للسكري: قديم ومبالغ فيه

استاذ المسرطنات: غير صحيح ويعود إلى عام 2014 أي قبل 7 سنوات

نفى أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ صحة ما يُنشر من رسائل حول إعلان الصحف البريطانية إيجاد دواء جديد للسكري.

وقال عبر حسابه في "تويتر": تدور رسالة مفادها أن علاجاً جديداً للسكري تعلنه جميع الصحف البريطانية.. هذا غير صحيح وقديم، حسب التواريخ بالخبر، أنه كان قديماً ولعام ٢٠١٤، أي قبل ٧ سنوات وهو غير صحيح ومبالغ فيه.

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17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441 08:44 AM

استاذ المسرطنات: غير صحيح ويعود إلى عام 2014 أي قبل 7 سنوات

الخضيري عن رسائل العلاج البريطاني الجديد للسكري: قديم ومبالغ فيه

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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نفى أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ صحة ما يُنشر من رسائل حول إعلان الصحف البريطانية إيجاد دواء جديد للسكري.

وقال عبر حسابه في "تويتر": تدور رسالة مفادها أن علاجاً جديداً للسكري تعلنه جميع الصحف البريطانية.. هذا غير صحيح وقديم، حسب التواريخ بالخبر، أنه كان قديماً ولعام ٢٠١٤، أي قبل ٧ سنوات وهو غير صحيح ومبالغ فيه.

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