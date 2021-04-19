خادم الحرمين يأمر بمنح بن محفوظ وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الرابعة

لما قدمه من خدمات إنسانية وأعمال وطنية لإحدى مؤسسات الدولة

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمنح الدكتور محفوظ بن مرعي بن محفوظ وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الرابعة؛ لما قدمه من خدمات إنسانية وأعمال وطنية لإحدى مؤسسات الدولة.

وأعرب الدكتور محفوظ عن شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رافعاً أسمى آيات الشكر والامتنان على منحه هذا الوسام. وأكد أن هذا الوسام الرفيع يعد تشريفاً عظيماً وكريماً من المقام السامي، سائلاً الله التوفيق والسداد لخدمة الدين والمليك والوطن، وأن يديم على القيادة الرشيدة العز والرفعة والتوفيق.