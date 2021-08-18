المندوب السعودي الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي يلتقي نظيره العراقي

بحثا سبل وآليات التنسيق وتبادل الآراء في مختلف المجالات ذات العلاقة

التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني، بنظيره مندوب جمهورية العراق الدائم لدى المنظمة القنصل العام في جدة كنعان عدنان عبدالرحيم.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تطوير سبل التعاون والتنسيق بين جمهورية العراق والمملكة العربية السعودية في المواضيع ذات الاهتمام المشترك بالمنظمة، بالإضافة إلى استعراض آليات التنسيق وتبادل الآراء في مختلف المجالات ذات العلاقة. كما تطرق اللقاء إلى جهود الدول الأعضاء وكذلك المندوبين الدائمين في منظمة التعاون الإسلامي في مواجهة التحديات، وتقوية الدور الذي تقوم فيه في هذا الاتجاه.

وأكد المندوب العراقي أهمية استمرار تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين البعثتين بما يخدم المصالح المشتركة في مختلف المجالات، لا سيما تلك المتعلقة بالتعاون الإسلامي وأجهزتها المتعددة، ونوه "عبدالرحيم" بجهود المملكة وسعيها الدؤوب لخدمة المنظمة والعمل على تحقيق رسالتها السامية.

حضر اللقاء -الذي تم في مقر فرع وزارة الخارجية في منطقة مكة المكرمة- كل من: السكرتير الأول، محمد السليماني، وسمر الأنصاري، من مندوبية المملكة الدائمة لدى منظمة التعاون الإسلامي، ومن الجانب العراقي مسؤول المراسم والبرتوكول نهاد عناد، ومحمد مصطفى كامل، من قسم منظمة التعاون الإسلامي في البعثة العراقية الدائمة لدى المنظمة.