"بلدية بقعاء" تغلق مطعمًا إثر حدوث حالات تسمم غذائي

"صحة حائل": الحالة الصحية لجميع المصابين مستقرة

أغلقت بلدية محافظة بقعاء بمنطقة حائل أحد المطاعم في المحافظة نتيجة حدوث حالات تسمم غذائي.



وأوضحت "صحة حائل" أنه تم التعامل مع الحالات في الحال بإجراء الفحوص الطبية اللازمة للمصابين بالتعاون مع التجمع الصحي بمستشفى بقعاء العام، مشيرةً إلى أن الحالة الصحية لجميع المصابين مستقرة ولله الحمد.