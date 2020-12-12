تزايد أعداد المتعافين من كورونا في الطائف.. وتسجيل 3 إصابات جديدة

وبقاء 60 حالة نشطة تتلقى الرعاية

ما يزال 60 من مصابي فيروس كورونا المستجد، يتلقون الرعاية الطبية في "الطائف" باعتبارهم حالات نشطة.

وتزايدت حالات الشفاء، إلى 10,899 متعافيًا من 11,206 مصابين حتى الآن، فيما بلغت حالات الوفاة 247.

وسجلت "الطائف" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ثلاث حالات إصابة جديدة بالفيروس، وحالتي تعافِ جديدة، دون تسجيل أي وفاة.