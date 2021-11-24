"إغاثي الملك سلمان" يوقّع مذكرة لتأسيس صندوق وقفي للأعمال الإنسانية

مع الهيئة العامة للأوقاف وفي إطار البرامج المشتركة التي ينفذها المركز

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، مذكرة تعاون مشترك مع الهيئة العامة للأوقاف، وذلك في مقرّ المركز بالرياض.

ووقّع المذكرة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، فيما وقّعها عن الهيئة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.

وتهدف المذكرة لتأسيس صندوق وقفي للأعمال الإنسانية والإغاثية والخيرية، حيث سيعمل الجانبان على تحديد وتفصيل طبيعة الأدوار الأساسية ضمن خطة العمل تشمل نظام الصندوق ودراسة الأطر القانونية والتنظيمية والتشغيلية والمالية له.

كما سيتم عمل تقرير مفصل للنتائج بعد توقيع هذه المذكرة بثلاثة أشهر؛ لتحقيق أهدافها بما يضمن نجاح تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المتوخاة.

ويأتي ذلك في إطار البرامج المشتركة التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة مع الجهات المعنية الداخلية والخارجية لتعزيز العمل الإنساني وتوسيع آفاقه.