اختفاء غامض لسعودي في أوغندا .. والسفارة: نبذل ما لدينا ليعود للوطن

أكدت استمرار عملها والجهات الرسمية للعثور عليه وقالت: نتواصل مع ذويه

أكّدت السفارة السعودية في أوغندا، أن العمل متواصلٌ ومستمرٌ مع الجهات الرسمية الأوغندية للعثور على المواطن مذكر السبيعي؛ الذي اختفى في ظروفٍ غامضة.

وقالت: إننا على اتصالٍ مع ذويه، باذلين كل ما لدينا من إمكانات ليعود سالماً إلى أرض الوطن.