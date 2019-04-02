بسبب الفيضانات.. إيران تُخلي 70 قرية من منطقة غنية بالنفط

تقديم المساعدات مستمر لـ293 مدينة وقرية ومنطقة جبلية بالبلاد

أخلت السلطات الإيرانية 70 قرية في إقليم خوزستان الغني بالنفط؛ بسبب الفيضانات التي اجتاحت المنطقة.

ووفقًا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز عربية"، قال رئيس منظمة الإغاثة والإنقاذ الإيرانية مرتضى سليمي: إن 27 محافظة إيرانية تواجه أزمات بسبب هطول الأمطار الغزيرة والثلوج.

وأكد أن عمليات تقديم المساعدات والإغاثة مستمرة لـ293 مدينة وقرية ومنطقة جبلية في البلاد.