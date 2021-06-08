الموارد البشرية تعاقب منشأة صحية شغلت عمالتها داخل موقف سيارات لإجراء فحص كورونا

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن فرق الرقابة الميدانية بمنطقة مكة المكرمة باشرت بلاغًا على إحدى المنشآت الصحية التي قامت بتشغيل عمالتها في بيئة عمل غير مناسبة (داخل مواقف السيارات) لغرض إجراء فحص كورونا، وأكدت أنها اتُّخذت بحقها كافة الإجراءات النظامية.
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن فرق الرقابة الميدانية بمنطقة مكة المكرمة باشرت بلاغًا على إحدى المنشآت الصحية التي قامت بتشغيل عمالتها في بيئة عمل غير مناسبة (داخل مواقف السيارات) لغرض إجراء فحص كورونا، وأكدت أنها اتُّخذت بحقها كافة الإجراءات النظامية.