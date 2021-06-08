الموارد البشرية تعاقب منشأة صحية شغلت عمالتها داخل موقف سيارات لإجراء فحص كورونا

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن فرق الرقابة الميدانية بمنطقة ⁧‫مكة المكرمة‬⁩ باشرت بلاغًا على إحدى المنشآت الصحية التي قامت بتشغيل عمالتها في بيئة عمل غير مناسبة (داخل مواقف السيارات) لغرض إجراء فحص كورونا، وأكدت أنها اتُّخذت بحقها كافة الإجراءات النظامية.

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08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442 08:27 PM

الموارد البشرية تعاقب منشأة صحية شغلت عمالتها داخل موقف سيارات لإجراء فحص كورونا

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن فرق الرقابة الميدانية بمنطقة ⁧‫مكة المكرمة‬⁩ باشرت بلاغًا على إحدى المنشآت الصحية التي قامت بتشغيل عمالتها في بيئة عمل غير مناسبة (داخل مواقف السيارات) لغرض إجراء فحص كورونا، وأكدت أنها اتُّخذت بحقها كافة الإجراءات النظامية.

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