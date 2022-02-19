مصر.. مقتل ضابط و9 لصوص في تبادل لإطلاق النار مع تشكيل عصابي

الشرطة عثرت على أسلحة ومخدرات

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم (السبت)، إن تبادلاً لإطلاق النار مع تشكيل عصابي متخصص في سرقة المواطنين بالإكراه والإتجار في المخدرات بمحافظة الدقهلية، شمال شرق العاصمة القاهرة، أودى بحياة ضابط شرطة و9 عناصر جنائية.

وأوضحت الوزارة في تغريدة على "تويتر"، أن المواجهات جرت أثناء مداهمة قوة أمنية لقطاع الأمن المركزي لقطعة أرض زراعية بإحدى قرى مركز شرطة دكرنس بالدقهلية، اتخذها التشكيل العصابي مأوى لهم.

وأضافت أن القوة عثرت على أسلحة ومواد مخدرة متنوعة.