"الأرصاد" تنبّه الشرقية .. حالة تستمر لـ ١١ مساءً وتعم معظم المحافظات

الهيئة قالت عبر "الإنذار المبكر": مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، تنبيهاً للمنطقة الشرقية لاستمرار حالة الرياح النشطة والسحب الرعدية حتى ١١ مساء اليوم.

وقالت الهيئة، عبر نظام الإنذار المبكر: الحالة مصحوبة برياح سطحية نشطة وتدنٍّ في الرؤية وتشمل معظم محافظات المنطقة "الأحساء والجبيل والخُبر والخفجي والدمام والقطيف والنعيرية وبقيق ورأس تنورة".