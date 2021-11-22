الإفراج عن 4 سياسيين بارزين على خلفية اتفاق السودان

قُبض عليهم بعد سيطرة الجيش على السلطة في أكتوبر الماضي

أفرجت السلطات السودانية ليل الأحد عن أربعة سياسيين بارزين، في إطار الاتفاق الذي أجري مؤخراً وأسفر عن عودة عبدالله حمدوك إلى منصب رئيس الوزراء.

وقال مراسل "سكاي نيوز عربية"، إن السلطات أفرجت عن ياسر عرمان وعمر الدقير وصديق الصادق وعلي السنهوري.

وألقي القبض على الأربعة في أعقاب سيطرة الجيش على السلطة في السودان، يوم 25 أكتوبر الماضي.



