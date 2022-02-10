باكستان تدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف مطار أبها الدولي

دعت إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات وجددت دعمها الكامل للمملكة

أدانت باكستان بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مسيرة باتجاه مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية؛ مما أدى إلى وقوع إصابات.



وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية اليوم أن باكستان تعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، وترى أن مثل هذه الهجمات لا تنتهك القانون الدولي فحسب، بل إنها تهدد أيضًا سلام وأمن المملكة العربية السعودية والمنطقة.



وأضاف البيان أن باكستان تدعو إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات، وتجدد دعمها الكامل للمملكة العربية السعودية وتضامنها معها في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.