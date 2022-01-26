كورونا في فلسطين.. تسجيل 7750 إصابة جديدة و905 حالات تعافٍ

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، وفاتين و7750 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و905 حالات تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، إلى وجود 59 مريضًا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 100 مريض، بينهم 21 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443 04:31 PM

خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا في فلسطين.. تسجيل 7750 إصابة جديدة و905 حالات تعافٍ

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، وفاتين و7750 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و905 حالات تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، إلى وجود 59 مريضًا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 100 مريض، بينهم 21 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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