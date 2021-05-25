شاهد.. أمانة الرياض تعلن استكمال التصاميم النهائية لموقع جبل أبو مخروق

تمهيداً للبدء بأعمال تطويره بما يتماشى مع قيمته التاريخية ومميزاته البيئية

أعلنت أمانة الرياض استكمال التصاميم النهائية لموقع جبل أبو مخروق؛ تمهيداً للبدء بأعمال تطويره.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: في إطار سعينا لإعادة التنمية وسط العاصمة، والحفاظ على ذاكرة المدينة.. استكملنا في #أمانة_منطقة_الرياض التصاميم النهائية لموقع جبل أبو مخروق المستوحاة من مشاركاتكم الخلاقة في مسابقتنا التصميمية، تمهيداً للبدء بأعمال تطويره بما يتماشى مع قيمته التاريخية ومميزاته البيئية والطبيعية.