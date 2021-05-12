أمير الباحة يتكفل بعلاج الطفل "حافظ" الذي أعلنت عنه جمعية الأطفال ذوي الإعاقة

عمره 7 سنوات ويعاني من شلل دماغي سفلي ويحتاج إلى برنامج علاجي شامل لمدة 3 أشهر

تَكفل الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بسداد علاج تأهيل الطفل "حافظ"، من ذوي الإعاقة، الذي يبلغ من العمر 7 سنوات ويعاني من شلل دماغي سفلي، ويحتاج إلى برنامج علاجي شامل لمدة 3 أشهر بجمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة.

وقدمت جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، الشكر والتقدير لأمير منطقة الباحة لتكفله بتكاليف تأهيل الطفل "حافظ"، وجعل كل ما قدم في ميزان حسناته.