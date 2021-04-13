"الحيزان" ينبه: موجة غبار تَشَكّلت شمال شرق الرياض وتتقدم للغرب

قال: أخرى غبارية تكونت شمال الشرقية وعلى وشك دخول أجواء القصيم

نبّه الباحث في علوم الطقس والفلك "نزيه الحيزان"، من موجة غبار تَشَكّلت شمال شرق الرياض وتتقدم نحو الغرب.

وقال عبر حسابه في تويتر: موجة غبارية تَشَكّلت شمال المنطقة الشرقية، وهي تتقدم للغرب وعلى وشك دخول أجواء منطقة القصيم.

وأضاف: أخرى قد تكون تَشَكّلت شمال شرق الرياض تحت السحاب وتتقدم للغرب.