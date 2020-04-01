رسميًّا.. إلغاء بطولة ويمبلدون الإنكليزية لكرة المضرب

أُلغيت بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، والتي كان من المقرر انطلاقها أواخر يونيو القادم، بسبب تفشّي فيروس كورونا المستجد.



وأعلن نادي عموم إنكلترا قراره في بيان بعد اجتماع طارئ عقده اليوم مع لجنة إدارة البطولة، التي تُقام على ملاعب عشبية. وقال: "إلغاء نسخة 2020 بسبب المخاوف الصحية العامة المرتبطة بوباء فيروس كورونا المستجد".



وكان من المقرر أن تقام ويمبلدون بين 29 يونيو و12 يوليو، وتتوج بالتالي موسم دورات الملاعب العشبية. لكن الإلغاء كان متوقعًا إلى حد كبير منذ الأسبوع الماضي، بعد تأكيد المنظمين أنه من ضمن الخيارات التي يدرسونها في ظل الأزمة الصحية الراهنة.



وهي المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية التي يتم فيها إلغاء بطولة غراند سلام.



وبذلك تنضم بطولة ويمبلدون إلى سلسلة من الأحداث الرياضية التي تم تأجيلها أو إلغاؤها بسبب وباء "كوفيد-19"، الذي تسبب بوفاة أكثر من 43 ألف شخص حول العالم حتى اليوم.