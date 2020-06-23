"كراني": أجواؤنا تستعد لانقلاب حراري يصل إلى 50 - 56م بدءًا من الجمعة القادمة

نصح الجميع بعدم التعرُّض للشمس فترة طويلة لتجنب الإصابة بضربة الشمس

قال خبير الطقس حسن كراني إنه بأمر الله بعد وداع حركة الشمس الظاهرية خط الاستواء تستعد أجواؤنا لانقلاب حراري، يصل إلى 50 - 56 م تحت أشعة الشمس بدءًا من الجمعة 26 يونيو حتى الثلاثاء 30 يونيو.

وأوضح "كراني" أن العظمى المتوقعة في الظل (46-50م). مطالبًا المواطنين بعدم التعرض للشمس فترة طويلة لتجنب الإصابة بضربة الشمس.