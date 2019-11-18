"الآسيوي" يهنئ "الثنيان" بذكرى ميلاده ويعدد إنجازاته

هنّأ حساب دوري أبطال آسيا لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يوسف الثنيان لاعب فريق الهلال والمنتخب السابق في ذكرى يوم ميلاده.

وكتب الحساب مغرداً: "عيد سعيد"، ثم سرد البطولات المحلية والآسيوية التي حققها مع الفريق ثم ختم الحساب التغريدة بعبارة: "نريد أن نذكر بقية البطولات، لكن انتهت التغريـدة".

وحقق يوسف الثنيان العديد من البطولات؛ وهي:

الدوري السعودي سبع مرات، كأس الملك مرتين، كأس ولي العهد مرتين، كأس الاتحاد ثلاث مرات، كأس المؤسس مرة واحدة، كأس آسيا للمنتخبات مرتين، دوري أبطال آسيا مرتين، كأس الكؤوس الآسيوية مرة، كأس السوبر الآسيوي مرة.