بسبب كورونا.. انتخابات الرئاسة البولندية بالتصويت عن طريق البريد

قررت بولندا، إجراء الانتخابات الرئاسية في عام 2020، عن طريق البريد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

فقد تمكن مجلس النواب في البرلمان البولندي، من تخطي الفيتو الذي فرضه مجلس الشيوخ، وأقر القانون الذي يسمح بانتخاب رئيس البلاد عن طريق التصويت والاقتراع عبر البريد.

ولكن لن تجرى الانتخابات المذكورة في 10 مايو، كما كان مخططًا في الأصل.

وقال نائب رئيس الوزراء البولندي، "من المحتمل أن تجري هذه الانتخابات في يونيو المقبل".