بسبب كورونا.. انتخابات الرئاسة البولندية بالتصويت عن طريق البريد

قررت بولندا، إجراء الانتخابات الرئاسية في عام 2020، عن طريق البريد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
فقد تمكن مجلس النواب في البرلمان البولندي، من تخطي الفيتو الذي فرضه مجلس الشيوخ، وأقر القانون الذي يسمح بانتخاب رئيس البلاد عن طريق التصويت والاقتراع عبر البريد.
ولكن لن تجرى الانتخابات المذكورة في 10 مايو، كما كان مخططًا في الأصل.
وقال نائب رئيس الوزراء البولندي، "من المحتمل أن تجري هذه الانتخابات في يونيو المقبل".

فيروس كورونا الجديد

0

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441 02:37 PM

بسبب كورونا.. انتخابات الرئاسة البولندية بالتصويت عن طريق البريد

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

1 395

قررت بولندا، إجراء الانتخابات الرئاسية في عام 2020، عن طريق البريد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
فقد تمكن مجلس النواب في البرلمان البولندي، من تخطي الفيتو الذي فرضه مجلس الشيوخ، وأقر القانون الذي يسمح بانتخاب رئيس البلاد عن طريق التصويت والاقتراع عبر البريد.
ولكن لن تجرى الانتخابات المذكورة في 10 مايو، كما كان مخططًا في الأصل.
وقال نائب رئيس الوزراء البولندي، "من المحتمل أن تجري هذه الانتخابات في يونيو المقبل".

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020