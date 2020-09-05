52 إصابة جديدة بـ "كورونا" في الأردن

عدد المرضى بالفيروس بلغ 2.353

سجل الأردن 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2.353 إصابة.

وبيّنت وزارة الصحة الأردنية اليوم (السبت)، أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 8 أردنيين قادمين من الخارج، وحالة لسائق شاحنة أردني قادم عبر الحدود، و43 حالة محلية سُجلت في عمّان والزرقاء والبلقاء وإربد.

وأضافت أنها سجلت 24 حالة شفاء؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.703 حالات شفاء.