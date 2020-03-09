إعلان حالة الطوارئ في الفلبين مع ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

"الصحة": بلغت 10 إصابات بعد تأكيد إصابة أربعة أشخاص في البلاد

أعلن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، حالة الطوارئ الصحية؛ وذلك مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الفلبين إلى 10 أشخاص.

وجاء في إعلان الطوارئ، الذي تم توقيعه يوم أمس الأحد ونشر اليوم، أنه "يجب على وزير الصحة دعوة الشرطة الوطنية ووكالات إنفاذ القانون الأخرى إلى تقديم المساعدة في التصدي لتهديد كوفيد- 19".

من جهته، قال وزير الصحة فرانسيسكو دوكي: إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المؤكدة في الفلبين، ارتفع إلى 10، بعد تأكيد إصابة أربعة أشخاص أمس الأحد.