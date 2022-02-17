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استهدف 10 مطورين من الفئة المبتدئة والمتوسطة.. تلقوا العديد من المهارات

"الإعلام المرئي" تختتم البرنامج السعودي الياباني الثالث لتدريب مطوري الألعاب

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اختتمت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع النسخة الثالثة من البرنامج السعودي الياباني لتدريب مطوري الألعاب الإلكترونية السعوديين، بالتعاون مع مركز التعاون الياباني في منطقة الشرق الأوسط.



واستهدف البرنامج تدريب 10 مطورين من الفئة المبتدئة والمتوسطة، تلقوا خلاله العديد من المهارات في مجال تطوير الألعاب على الهواتف المحمولة، وتعلموا مفهوم اللعبة الأساسي وتخطيطها وتصميمها وكيفية تطويرها، كما تعرفوا على أحدث التقنيات في هذا المجال، تحت إشراف عدد من الخبراء وصانعي الألعاب.



يأتي ذلك ضمن جهود الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في إقامة شراكات عالمية لتنفيذ برامج تدريبية في مجالات الإعلام المختلفة لتطوير وتمكين الكفاءات والمواهب السعودية الشابة، في إطار عملها على تحويل قطاع الإعلام إلى صناعة وطنية تسهم في زيادة حجم السوق الإعلامي وتنويع مصادر الدخل الاقتصادية تحقيقًا لما تصبو إليه رؤية المملكة 2030.