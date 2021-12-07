"صُنع في السعودية" يعقد ورشة للتعريف بلائحة متطلبات شهادة الجودة

لتطبيق مفهوم تبادل المعرفة بين الشركاء من القطاعين العام والخاص

عقد برنامج "صنع في السعودية" ورشة عمل افتراضية بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بعنوان (اللائحة الفنية لمتطلبات شهادة الجودة السعودية لمراكز خدمة المستفيدين "حياك")، التي تهدف إلى تمكين المنشآت الوطنية من رفع معدلات جودة خدماتها ورضا عملائها، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز الممارسات الرامية إلى رفع مستوى جودة الحياة بالمملكة.

‎وتأتي الورشة انطلاقًا من سعي برنامج "صنع في السعودية" لتطبيق مفهوم تبادل ونقل المعرفة بين الشركات الأعضاء والشركاء من القطاعين العام والخاص، من خلال استثمار التجارب والقيم المعرفية لديهم، عبر تقديم ورش العمل المستمرة ذات القيمة الفنية العالية.

يُذكر أن برنامج "صنع في السعودية"، يهدف إلى زيادة الاستهلاك المحلي وحصة السوق للسلع والخدمات المحلية، وزيادة الصادرات السعودية غير النفطية في أسواق التصدير ذات الأولوية، والإسهام في تعزيز جاذبية القطاع الصناعي السعودي للاستثمار المحلي والأجنبي.