"عزيزة جلال" تعود للغناء بعد غياب 30 عامًا.. و"خيرت" يهدي العلا مقطوعة جديدة

خلال عطلة نهاية الأسبوعٍ وتحت شعار "سحر الشرق الأوسط" بـ"شتاء طنطورة"

يعود "شتاء طنطورة" في موسمه الثاني بثراء مضاعف وتألق أكبر، إذ يستضيف هذا الحدث الدولي الذي يحتفي بالثقافة والفنون والتراث، أسطورتين من أساطير الفن العربي خلال عطلة نهاية أسبوعٍ استثنائية تحت شعار "سحر الشرق الأوسط" وتمتد من 26 إلى 28 ديسمبر 2019م.



فبعد غيابٍ دام أكثر من 30 عامًا، تعود الفنانة الكبيرة "عزيزة جلال" إلى أضواء المسرح، التي تُعد أيقونة من أيقونات الغناء العربي الأصيل في فترته الذهبية، ليستمتع جمهورها أخيرًا بهذا الحفل الاستثنائي، يوم 26 ديسمبر، الذي سيمثل إشارة البدء لانطلاق عروض "شتاء طنطورة" الفنية المميزة على مسرح "مرايا" المبهر.



وفي اليوم التالي الموافق 27 ديسمبر، سيعود الموسيقار المصري العالمي "عمر خيرت" إلى مسرح مرايا للمرة الثانية على التوالي، لتقديم حفل مميز يُهدي "العلا" من خلاله مقطوعة موسيقية قام بإبداعها، احتفاءً بتاريخ أرض الحضارات العريق وطبيعتها الساحرة، إذ ستتضمن هذه التحفة الفنية الجديدة تناغمًا من كافة آلات الفرقة الموسيقية، لتصبح من أبرز الأعمال التي سيترقبها جمهوره في "شتاء طنطورة".



كما تسلط عطلة نهاية الأسبوع "سحر الشرق الأوسط"، الضوء على بعض التجارب المتميزة والفريدة التي يحفل بها الموسم، مثل أنشطة الرحلات الاستكشافية والتخييم لتأمل تشكيلات النجوم اللامعة في سماء "العلا" وبين طبيعتها الخلاّبة، وذلك للتعرف على وجهٍ جديد من أوجه الجمال في هذا المكان.



كما تحفل عطلة نهاية الأسبوع "سحر الشرق الأوسط" بعروض فنيّة متميزة، يقدمها نخبة من كبار عازفي آلة العود في العالم العربي، وذلك لإضفاء مزيد من الجمال المتوائم مع الطابع الشرقي لعطلة نهاية الأسبوع. كما يُمكن للزوار مواصلة التعرف على موروث "العلا" الغني، عبر مجموعة من الأنشطة المختلفة في "بلدة العلا القديمة"، وسيقدم سوق "وادي القرى" جرعة مكثفة للأصالة الثقافية في المنطقة، حيث سيكون بمثابة تجمعٍ لأهالي "العلا" يستعرضون من خلاله السمات المميزة للمأكولات الشعبية والمنتجات المحلية وفنون الحرف اليدوية.



وتماشيًا مع اتساع الحياة في "العلا"، سيجد زوار "شتاء طنطورة"، ما يناسب اهتماماتهم وأذواقهم عبر التجارب التي ستصبح متاحة لهم بدءًا من عطلة نهاية الأسبوع الأول، فبإمكانهم الاستمتاع برحلات جوية أنيقة عبر ركوب الطائرات الكلاسيكية، أو الذهاب في مغامرة شيّقة لاستكشاف أرض الحضارات عبر طُرز كلاسيكية مختارة من سيارات "لاند روفر"، أو استلهام النقاء عبر جولة إحدى المزارع الوارفة.



وللاستمتاع برحلة في "العلا" خلال موسم "شتاء طنطورة"، يُمكن للزوّار اختيار باقة رحلة اليوم الواحد، أو باقة عطلة نهاية الأسبوع.



وتُشكل باقة رحلة اليوم الواحد خيارًا مناسبًا للراغبين في الاستمتاع بأجواء الموسم خلال وقت وجيز نسبيًا، حيث يُمكنهم اختيار فئة الباقة المناسبة لميزانيتهم من بين الفئات الثلاث: الذهبية، البلاتينية، الماسية، وتشمل هذه الفئات تكلفة تذاكر الطيران ذهابًا وعودة من "الرياض" أو "جدة" إلى "العلا"، وجولة سياحية إلى إحدى المواقع التراثية أو الأثرية، وحضور الحفل الفني داخل مسرح "مرايا"، وذلك خلال يومٍ واحد، بأسعار تبدأ من 3155 ريال سعودي للشخص الواحد.



أما الزوّار الراغبون في زيادة مدة الاستمتاع بكثافة التجربة، فستصبح باقة عطلة نهاية الأسبوع خيارهم الأنسب، بأسعار تبدأ من 6600 ريال للشخص الواحد، وتنقسم هذه الباقة إلى 3 فئات متفاوتة التكلفة: الذهبية، البلاتينية، والماسية، شاملة تكاليف الإقامة لمدة ليلتين، وتذاكر الطيران ذهابًا وعودة من "الرياض" أو "جدة" إلى العلا، والتنقلات داخلها، والجولات السياحية للمواقع الطبيعية والتراثية والأثرية، بالإضافة إلى حضور الحفلات الفنية داخل مسرح "مرايا".



كما يمكن لحاملي هذه الباقات زيادة جرعة المتعة في رحلتهم، عبر إضافة العديد من التجارب المميزة التي يحفل بها "شتاء طنطورة"، مثل تجربة "العلا من الأعلى" لعشّاق المغامرات، و"العلا الأصيلة" لعشّاق استكشاف الأصالة التراثية، و"فن الطهي" لعشّاق إشباع الحواس بإبداعات الطهي حول العالم، وغير ذلك من التجارب الفريدة الأخرى.