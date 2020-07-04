وكيل وزارة الصحة: أضفنا أكثر من 2200 سرير عناية مركزة خلال 3 أشهر لمواجهة كورونا

أكد استمرار الجهود للتعامل مع أي تطورات قد تطرأ

كشف وكيل وزارة الصحة للخدمات العلاجية، الدكتور طريف الأعمى، عن إضافة أكثر من 2200 سرير عناية مركزة خلال 3 أشهر فقط منذ بداية أزمة كورونا. واصفًا ذلك بالإنجاز الرائع؛ إذ تشكل نسبة 25 % من طاقة العناية المركزة التي وُجدت في السعودية في جميع القطاعات قبل الجائحة.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية عبر "الإخبارية" للحديث عن دور الإجراءات الاستباقية الاحترازية في تقليل أعداد الوفيات داخل السعودية رغم العدد الكبير الذي وصل إليه إجمالي الإصابات؛ إذ تجاوز إلى الآن 200 ألف إصابة بفيروس كورونا.

وقال وكيل وزارة الصحة: "بكل فخر أقول إن السعودية من أولى الدول التي اتخذت الإجراءات الاستباقية في مواجهة الجائحة. فمنذ الأيام الأولى لانتشار المرض بدأت الجهود على مدار الساعة للاستعداد للارتفاع في أعداد الإصابات، وخصوصًا حالات العناية الحرجة، وكانت التوجيهات واضحة وقوية من القيادة الرشيدة -حفظها الله- بتوفير العلاج للجميع؛ ولذلك بدأ الرصد للحالات والتجهيز على مدار الساعة لبناء طاقة استيعابية زائدة، وما زالت الجهود مستمرة، وذلك بالرغم من وجود منافسة عالمية على أجهزة العناية المركزة ومستلزماتها، والقوى البشرية المؤهلة، والكوادر الصحية".

وأضاف: "بتكاتف جميع القطاعات الصحية والجهات الحكومية والقطاع الخاص استطعنا –بفضل الله- إضافة أكثر من 2200 سرير عناية مركزة. وهذا رقم كبير جدًّا إذا نظرنا إلى أن هذه قد تكون 25 % من طاقة العناية المركزة التي وُجدت في السعودية في جميع القطاعات قبل الجائحة، وتمت إضافتها في 3 أشهر فقط".

وتابع: "لكن نطمح للمزيد. والجهود متواصلة على مدار الساعة لنكون على أهبة الاستعداد في حالة تكاثرت الحالات -لا قدر الله-. ولا نتمنى استخدامها -بإذن الله-". داعيًا الجميع إلى الالتزام بالتعليمات والسلوكيات الصحية للحد من انتشار الفيروس وزيادة الإصابات، وارتفاع الحالات.

وقال: "بالرغم من وجود العناية المركزة والأسرّة جاهزة، والقطاع الصحي مهيأ، فإننا لا نتمنى رؤية أحد على هذه الأسرّة". مشددًا في هذا الصدد على التقيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى نمنع الوصول إلى هذه المرحلة -لا قدر الله-.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت الجمعة 3 يوليو 2020 تسجيل 4193 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 201801 حالة.

وكشفت "الصحة" عن تسجيل 2945 حالة تعافٍ؛ وبذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 140614 حالة. كما تم تسجيل 50 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 1802 حالة وفاة -رحمهم الله-. وبلغ عدد الحالات الحرجة 2291 حالة.