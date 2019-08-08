#حساب_المواطن يودع دفعته الـ21 قبل موعدها المقرر بيومين

للمستفيدين المكتملة طلباتهم وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس

يواصل برنامج حساب المواطن، إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس، والذي بدأ خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس؛ وذلك قبل يومين من الموعد المقرر شهريًّا، وهو اليوم العاشر من كل شهر بمناسة عيد الأضحى.

وقال البرنامج: إن الإيداع للمستفيدين المكتملة طلباتهم سيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله.

يُذكر أن البرنامج كان قد أعلن نهاية الشهر الماضي تقديم موعد إيداع الدفعة الحادية والعشرين (دفعة شهر أغسطس) الحالي بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ حيث صرح حينها المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني: "بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك، سيتم إيداع مخصص الدعم للدفعة الحادية والعشرين لمستفيدي برنامج حساب المواطن يوم الخميس الثامن من شهر أغسطس".

وبلغ إجمالي الدفعات التي أودعها البرنامج للمواطنين المستحقين للدعم، 47.7 مليار ريال منذ انطلاق البرنامج في ديسمبر 2017.