كما أشارت "سبق".. "الغنام" نصراوياً لخمس سنوات

أعلنت إدارة نادي النصر اتفاقها مع إدارة نادي القادسية على شراء عقد خالد الغنام لاعب خط الوسط، وذلك بحضور عبدالرحمن الحلافي مشرف الكرة في النادي وأحمد الغامدي مدير الاحتراف.

وسيوقع اللاعب عقد انضمامه للنصر ظهر اليوم الخميس وذلك لمدة خمس سنوات.

وبرز اللاعب خلال مشاركته مع الأخضر الشاب وناديه القادسية.

وكانت "سبق" أشارت إلى اتفاق النصر مع القادسية على شراء عقد اللاعب مقابل 15 مليون ريال مع إعارة أربعة لاعبين.



