سفير المملكة في قيرغيزيا يشارك في احتفالية جامعة العلوم الإنسانية في بيشكيك

ثمّن جهودها في نشر اللغة العربية في وسط آسيا

أشاد سفير خادم الحرمين الشريفين في قيرغيزيا إبراهيم بن راضي الرّاضي، باهتمام إدارة جامعة العلوم الإنسانية في بيشكيك بتعليم اللغة العربية وعلومها والعمل الحثيث على نشرها، ليس في قيرغيزيا فحسب، بل في وسط آسيا كلها، مُعربًا عن تقديره للجهود المبذولة في هذا الصدد.

وأشار "الرّاضي" إلى أن الجامعة من كبريات الجامعات القيرغيزية، والأولى في قيرغيزستان التي تمثل جسرًا قويًّا لنقل الثقافة العربية إلى الأمة القيرغيزية، وأيضًا نقل الثقافة القيرغيزية للشعب العربي كله عن طريق طلابها وأساتذتها النابهين في قسم اللغة العربية، وأضاف: "نحن نفخر ونسعد بالمشاركة في مثل هذه الاحتفالات المهمة التي تعنى بالعربية وثقافتها وتقريبها للشعب القيرغيزي الكريم".

جاء ذلك في الحفل الكبير الذي أقامته جامعة العلوم الإنسانية في بيشكيك بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، والاستفادة من هذه المناسبة بالتعريف باللغة العربية ودورها في نشر العلوم والثقافة حول العالم، حيث شاركت الندوة العالمية في الاحتفال، وأكد مدير مكتبها د.محمد ماضي، جهود السفارة السعودية في قرغيزستان في دعم قسم اللغة العربية والوقوف خلف هذه الجامعة لاهتمامها بالعربية وثقافتها، وتميز مستوى طلابها في إتقان العربية تحدثًا وكتابةً وفهمًا وتطبيقًا.